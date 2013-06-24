Українська група кіберактивістів «BO Team» за останній тиждень провела цілу низку хакерських атак на ворожі інформаційні ресурси. Цього разу об’єктами хакерських ударів стало технологічне обладнання не тільки державних чи комунальних структур, але і приватних, суто цивільного характеру. Їх було атаковано тому, що саме з російських податків, які платять ці установи до російського бюджету, кремлівський режим фінансує загарбницьку війну. Єдиною можливістю припинити цю кібервійну є негайне припинення агресії в Україні.

Отже протягом майже тижня кібержахів, як його вже охрестили на деяких російських пабліках, потерпали велика кількість установ та користувачів на території країни-агресорки:

атаковано ресурси ПАТ «Ростелеком», було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю рф;

отримано доступ до системи електронного документообігу «Правительства Белгородской области», здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників ;

атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Белзнак»;

атаковано та знищено інформаційні ресурси «Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства»;

атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;

захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера «1Gb.ru» та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїів Mikrotik в «Центре управления городским автоэлектротранспортом» в м. Новосибірськ.

Враховуючи багатовекторність атак, широку географію і велику кількість уражених об’єктів, досить важко точно обрахувати шкоду для цілої низки критично важливих систем. Але, на думку фахівців, вона може вимірюватися в сотнях тисяч доларів непоправних втрат. За їхніми попередніми оцінками, навіть часткове відновлення, а воно можливе далеко не всюди, обчислюватиметься тижнями.

«BO Team» продовжує свою копітку щоденну кібервійну із ворогом у режимі 24/7 . Більш детально ознайомитися з її результатами в онлайн-режимі можна на ТГ-каналі групи https://t.me/BO_Team_UA