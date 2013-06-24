16 травня, у онлайн режимі, Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у щорічній пленарній сесії Ради керуючих та інвестиційній панелі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Міністр фінансів виступає керуючим від України у Банку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час свого виступу Міністр фінансів подякував керівництву ЄБРР за спрямовану Україні допомогу від лютого 2022 року та наголосив, що подальша співпраця з міжнародними фінансовими організаціями є необхідною для підтримки стабільного функціонування ключових сфер економіки країни в умовах війни.

“ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив зі сприяння енергоефективності, підтримки ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудови інфраструктури та забезпечення роботи приватного сектору. З початку повномасштабного вторгнення допомога Банку сягнула майже 4 млрд євро. Завдяки мобілізованим ресурсам нам вдалося забезпечити фінансування критично важливих видатків у енергосекторі та стабільність роботи системи передачі електроенергії”, — зазначив Сергій Марченко.

Також у своїй промові Міністр фінансів привітав Оділь Рено-Бассо з переобранням на посаду Президентки ЄБРР.

Станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро. На стадії реалізації в державному секторі знаходиться 10 спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 млрд євро. У 2024 році в рамках проектів, що реалізуються, вибірка склала понад 150 млн євро.

Банк зробив вагомий внесок у забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022/2023, 2023/2024 років та підготовку до опалювального сезону 2024/2025 років. Зокрема, за діючими проектами з підтримки ліквідності та стійкості ключових суб’єктів господарювання критично важливої інфраструктури, таких як НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» загальний обсяг виділеного фінансування становить до 1,3 млрд євро.

Також Сергій Марченко наголосив, що для збереження економічного відновлення України та фінансової стійкості перед викликами повномасштабної війни, своєчасне надходження зовнішньої фінансової допомоги є життєво важливим: “У 2024 році пріоритетом залишається військова кампанія та соціальна підтримка. Зважаючи на те, що оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів держбюджету, для забезпечення соціальних та гуманітарних потреб ми розраховуємо на підтримку країн-донорів та МФО”.