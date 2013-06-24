Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів у межах проекту PEACE від Світового банку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 22 листопада, передає пресцентр Урядовий портал.

«Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена нашим Урядом на ключові соціальні та гуманітарні програми», — сказав Прем’єр-міністр.

Також цього тижня Україна та МВФ на експертному рівні домовилися про шостий перегляд спільної програми EFF. Це дозволить залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.

Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила план для України на наступні 3 роки з бюджетом в 2,1 млрд доларів.

«Це кошти для надання гуманітарної допомоги, підтримку наших людей, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України», — підкреслив очільник Уряду.

Банк розвитку Ради Європи також зі свого боку схвалив проект підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, який передбачає виділення 200 млн євро на допомогу ВПО у сфері освіти, житла, реабілітації.

«Працюємо над тим, аби до кінця року запрацював механізм, за яким Україна отримає 50 млрд доларів від країн G7. Це кошти, які будуть надані нашій країні завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів. Це допоможе забезпечити нашу стійкість та продовжити швидку відбудову», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Денис Шмигаль, від початку повномасштабного вторгнення Уряд уже залучив більше 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.