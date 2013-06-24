Від початку року видано понад 6 тисяч ваучерів на навчання. У тому числі такі ваучери станом на сьогодні отримали 782 внутрішньо переміщені особи. Про це йшлося на нараді з питань працевлаштування і професійного навчання ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ваучер – це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.

Навчатися за ваучером можна за однією зі 124 професій і спеціальностей, за якими він може бути виданий тільки один раз.

Нагадаємо, що право на отримання ваучера мають:

• люди віком старше 45 років (до призначення пенсії за віком);

• ветерани, учасники бойових дій;

• внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

• особи з інвалідністю;

• люди, які отримали поранення внаслідок військової агресії, або звільнені з полону.

Претенденти повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту та не бути зареєстрованими у службі зайнятості як безробітні. А також якщо вони не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.

Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно:

• обрати спеціальність, професію та місце навчання;

• подати заявку онлайнна веб-сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, РНОКПП, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі це 30 280 гривень). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа самостійно доплачують різницю.

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості необхідно укласти договір про навчання із закладом освіти.

Зазначимо, що протягом 2023 року було видано 18 тисяч ваучерів на навчання, майже 4 тисячі з них отримали ВПО.