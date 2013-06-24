Україна працює над посиленням двосторонньої торгівлі з Японією й відзначає пожвавлення активності від початку повномасштабного вторгнення. Нинішня мета — не лише торгувати з Японією, а й залучати японські інвестиції в нашу країну для створення японської продукції в Україні. На цьому наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на бізнес-форумі, що відбувся в Осаці, Японія.

У заході, який організувала Японська організація зовнішньої торгівлі, взяли участь представники урядів двох країн, Торгово-промислової палати України та Федерації роботодавців України, два десятки українських компаній та понад 200 представників приватного сектору Японії.

«Обсяг двосторонньої торгівлі між нашими державами зростає. Торік — на майже 30%. Цього року ще додатково на майже 6%, сягнувши 747,2 мільйона доларів. Переконана, що такі бізнес-форуми здатні поглибити співпрацю на всіх рівнях — від посилення торговельних зв’язків до залучення японських інвестицій у реальний сектор української економіки», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, Японія — другий за обсягом донор допомоги бюджету України. Лише цього року вона підтримала український держбюджет на 4,2 мільярда доларів. Країна реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації, зокрема в сільському господарстві, медицині, гуманітарному розмінуванні.

«Ми безмежно вдячні уряду Японії за всебічну підтримку України. Та відновлення буде найбільш ефективним саме в синергії влади і приватного сектору. Тому закликала японський бізнес інвестувати у ключові для України сектори економіки, локалізувати свої виробництва, відкривати представництва та засновувати спільні підприємства з українськими компаніями. А уряд Японії закликала підтримати відновлення пошкоджених чи зруйнованих українських промислових об’єктів», — додала Юлія Свириденко, повідомляє Мінекономіки.