Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У Черкасах, у колишніх цехах деревообробного підприємства, нині випускають швейні вироби. Тут розгорнули масовий серійний випуск захисного спецодягу для медичних працівників, який відповідає найкращим світовим зразкам. Його виготовляють із мембранної тканини, яка повністю герметична й чудово захищає від вірусів. Характерною особливістю такого матеріалу є те, що крапельна вода ззовні не може проникнути через неї, оскільки краплі значно більші за розміром, ніж отвори мембрани. Водночас випаровування легко проникає крізь пори, оскільки молекули води значно менші за краплини води. Це забезпечує водонепроникність тканини і так звані «дихаючі властивості» виробу зсередини та вологовідштовхуючі — ззовні.

200 швачок за зміну виготовляють понад 15 тисяч костюмів і комбінезонів. Підприємство за держзамовленням поставляє продукцію у всі куточки України, налагодило зв’язки з багатьма лікувальними закладами.

Першу партію спецодягу виробники надали черкаським лікарням як гуманітарну допомогу. Обласний Центр екстреної медичної допомоги планує придбати ще тисячу комбінезонів для своїх працівників.

Нині налагоджують уже третю чергу виробництва. Підприємство спроможне потроїти випуск спецкомплектів. Тут готові прийняти на роботу ще 250 швачок. Їх, до речі, забезпечують житлом.

Виробники сподіваються повністю забезпечити захисними комплектами вітчизняних медиків, а потім — і потреби інших країн.