Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час зустрічі з Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме та керівником JICA в Україні Хідекі Мацунага обговорили ключові напрямки співпраці у сфері захисту довкілля та клімату. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У 2024 році Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння з Японією щодо співпраці в рамках JCM. Сьогодні ми працюємо над його імплементацією та розробкою національного законодавства, щоб повністю запустити співпрацю з Японією у рамках статті 6 Паризької угоди. Також розглядаємо можливість розробки пріоритетного переліку технологій, який включатиме технології поводження та очищення води, як один із пріоритетів», – зауважила Світлана Гринчук.

Світлана Гринчук розповіла японським партнерам про проблеми забезпечення водними ресурсами, з якими сьогодні стикається Україна, зокрема у фронтових областях: «Сьогодні для нас у пріоритеті – стале управління поверхневими та підземними водами, енергоефективність гідротехнічної інфраструктури, а також інші важливі питання водного сектору».

Міністр поспілкувалися з паном Послом Накаґоме та Хідекі Мацунага про поглиблення співпраці у сфері водозабезпечення та розвитку гідротехнічної інфраструктури. «Сьогодні ми потребуємо не тільки фінансування, але й новітніх технологій. Японські компанії мають найсучасніші технології управління водними ресурсами, їх очищення та повторного використання. Домовилися обмінятися даними на технічному рівні щодо потенційних можливостей нашої співпраці у водному господарстві», – зазначила Світлана Гринчук.

Міністр проінформувала також про стан реалізації реформи управління відходами та підготовку регіональних планів як важливої її складової. За її словами, ці кроки відкривають нові можливості для роботи з партнерами. Україна вже продуктивно співпрацює з Японією за напрямком управління відходами руйнації і має всі можливості розширити спектр наших проектів.

Світлана Гринчук розповіла пану Послу та керівнику JICA про візит до Чорнобильської АЕС із французькими партнерами для огляду інвестиційних потужностей. «Чорнобильська зона відчуження є також напрямком взаємодії між нашими державами. Також ми маємо спільні інтереси щодо розвитку технологій та альтернативної енергетики у Зоні відчуження. Дякую Японії за всеосяжну підтримку України. Дякую Послу Масаші Накаґоме та Хідекі Мацунага за інтерес до сфери захисту довкілля. Рухаємося далі й розвиваємо наші напрацювання», – наголосила Міністр.