В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії станом на 21 червня загинули 323 дитини та 587 дітей було поранено.

Про це поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Більше ніж 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених – 587», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 19 червня внаслідок обстрілуворогом с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

У прокуратурі зауважують: цифри постраждалих дітей не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і знищують ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіабомб і балістичних ракет.