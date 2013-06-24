Український банк видав перший доступний кредит в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК, яку розробив Мінстратегпром. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – 100 млн грн на оборотний капітал на 1 рік під 5%. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Уряд постійно працює над тим, щоб полегшити умови для українських виробників озброєння. Для нас важливо, щоб підприємства мали ресурси для розвитку виробничих спроможностей, для оновлення обладнання та вдосконалення виробів. Програма доступних кредитів, яка запрацювала в цьому році, має фінансування на наступний — 500 млн грн. Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств — і, як наслідок, швидшому постачанню озброєння та техніки до Сил оборони”, — сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Нагадаємо, програма пільгового кредитування запрацювала цього року. Українські виробники ОВТ можуть отримати до 100 млн грн на оборотний капітал до 3 років або до 500 млн грн на інвестиційні проекти до 5 років. Для підприємств відсоткова ставка становить 5% — решту відсотків сплачує держава.

Мета кредитної програми — надати виробникам фінансові можливості для масштабування виробництва, придбання обладнання та окремих верстатів, комплектуючих, створення нових розробок і запуск їх у серійне виробництво.

Єдина вимога для отримання кредиту — підприємство має бути визначене Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.