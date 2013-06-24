На урядовому засіданні 8 квітня ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Понад три роки Україна рішуче протистоїть повномасштабній збройній агресії рф в умовах екстремальної невизначеності, безперервних інтенсивних бойових дій та атак на цивільну інфраструктуру. Попри безпрецедентні виклики уряд України зберігає макрофінансову стабільність країни, забезпечуючи фінансування всіх пріоритетних видатків: сектору безпеки і оборони, соціального захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Доходи державного бюджету України 2024 року становили 3,12 трлн грн, що на 1 трлн 212 млрд грн більше, ніж показники затвердженого Верховною Радою закону зі змінами.

473,9 млрд грн доходу — гранти від міжнародних партнерів. Завдяки системній роботі із залучення фінансування на міжнародній арені видатки на соціальний захист і забезпечення було профінансовано вчасно та в повному обсязі.

Видатки 2024 року становили 4,49 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн, або на 11,8%, більше, ніж 2023-го.

• Сектор безпеки і оборони

Фінансування сектору безпеки і оборони залишається беззаперечним пріоритетом уряду.

Видатки на сектор становили 2,97 трлн грн (38,9% ВВП). Це на 326,9 млрд грн більше, ніж 2023-го.

• Фінансування соціальних видатків

Фінансування соціальних видатків 2024 року було здійснено в обсязі 579,2 млрд грн. Це на 45,1 млрд грн (або +8,4%) більше за показник 2023-го.

• Фінансування відновлення

Збільшення фінансування капітальних видатків державного бюджету у зв’язку із ліквідацією наслідків збройної агресії, будівництвом та обладнанням фортифікацій та відновлення інфраструктури — до 306 млрд грн, що на 97,1 млрд грн більше, ніж 2023 року.

• Виконання дефіциту державного бюджету

Виконано в межах значно нижче від встановленого законом граничного показника (факт — 17,7% ВВП, план 24,2% ВВП).

• Боргова політика

Міністерство фінансів продовжує здійснювати ефективну боргову політику.

2024 року було проведено реструктуризацію державних єврооблігацій. Це важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони.

На внутрішньому ринку за рахунок випуску ОВДП залучено 638,4 млрд грн; на зовнішніх ринках — 1 трлн 900,7 млрд грн.

Джерело: Міністерство фінансів