Із загального обсягу видатків на соціальний захист населення, запланованих у державному бюджеті на 2025 рік у сумі майже 421 млрд грн, 6,7 млрд грн буде спрямовано на соціальний захист осіб із інвалідністю. Це на 300 млн грн більше ніж у поточному році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Такі видатки передбачено за окремою бюджетною програмою, і відповідну потребу для їх виконання враховано в повному обсязі.

Водночас видатки на соціальні виплати та заходи з підтримки осіб із інвалідністю, передбачені за іншими бюджетними програмами, та їх обсяг визначить Мінсоцполітики під час формування паспортів бюджетних програм.

Окремо у державному бюджеті на 2025 рік враховано фінансування пріоритетних інвестиційних проектів.

Зокрема, буде спрямовано 239 млн грн на завершення будівництва Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина».

Також Міністерство у справах ветеранів спрямує через публічні інвестиційні проекти з державного бюджету до місцевих бюджетів 4 млрд грн для виплат компенсації за житло, зокрема і особам з інвалідністю I–II груп.

«Безбарʼєрність – це філософія суспільства рівних можливостей, на важливості якої наголошує Перша леді Олена Зеленська. Наразі за статистикою в Україні близько 3 млн людей мають інвалідність, із них понад 300 тисяч набули такого статусу з початку повномасштабного вторгнення. Усвідомлюємо, що з продовженням війни ця цифра ймовірно буде, на жаль, тільки зростати. Тому продовжуємо і надалі щороку підтримувати та вдосконалювати соціальні послуги для дорослих людей і дітей із інвалідністю, щоб безбар’єрність стала доступною нормою для кожного незалежно від віку, здоров’я, соціального статусу чи місця проживання», – прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.