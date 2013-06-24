Реабілітація та повернення до повноцінного життя людей з інвалідністю – один з ключових пріоритетів Міністерства соціальної політики. Інтеграція в суспільство українців, що отримали інвалідність, створення можливостей для їхнього подальшого активного життя – одна з головних цілей політики, яку системно реалізує Міністерство. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зважаючи на подальше зростання кількості українців, які, на жаль, отримали інвалідність через повномасштабну війну, розв’язану російською федерацією, Уряд затвердив постанову №120 щодо Порядку використання коштів за новою бюджетною програмою „Соціальний захист осіб з інвалідністю”. Кошти за цією програмою, передусім, будуть спрямовуватися на забезпечення осіб та дітей з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації (ДЗР).

На фінансування цих видатків у Державному бюджеті на 2023 р. передбачено близько 3,3 млрд грн, що на понад 60% більше, ніж у 2022 році.

У Держбюджеті також передбачені виплати компенсацій за самостійно придбані засоби реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації.

Наразі держава працює вже більш ніж зі 100 підприємствами усіх форм власності, які виготовляють та ремонтують допоміжні засоби реабілітації, що відповідають вимогам технічних регламентів. Оплата з державного бюджету виготовлення протезів та ортезів створила можливість громадянам самостійно обрати виробника, до якого він має найбільшу довіру, у якого найкращі рекомендації.

«Ставлення до людей з інвалідністю, як до осіб, яким необхідна виключно опіка, - давній пережиток радянського минулого. Україна рухається шляхом багатьох європейських країн, їх політика щодо людей з інвалідністю передбачає фокус держави на наданні якісних соціальних, реабілітаційних та інших послуг, а головна мета держави – соціалізація громадянина, який отримав інвалідність, повернення його до повноцінного життя в суспільстві, забезпечення прав і можливостей, рівних з іншими громадянами», - підкреслила Оксана Жолнович.

Також у співпраці з МОЗ, запроваджено залучення до складу мультидисциплінарних реабілітаційних команд закладів охорони здоров’я ортезистів і протезистів, діяльність яких фінансує Мінсоцполітики.

Нова модель надання реабілітаційної допомоги, за якої фахівець з протезування починає працювати з пацієнтом одразу в лікарні, забезпечує значно якісніше відновлення і повернення їх до активного життя.

Продовженням політики підтримки, реабілітації та подальшої соціалізації людей з інвалідністю, яку сьогодні провадить держава, має бути прийняття законопроекту 5344 Д, спрямованого на забезпечення права осіб з інвалідністю на працю.

Серед новацій у проекті Закону: запровадження сплати цільового внеску для підприємств замість штрафів за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, розширення можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю, створення спеціального фонду держбюджету для підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом накопичення внесків роботодавців та ін.

Довідково

Кошти бюджетної програми «Соціальний захист осіб з інвалідністю» у 2023 р. будуть спрямовані, зокрема, на:

· забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб та дітей з інвалідністю та інших окремих категорій, виплату грошової компенсації за самостійно придбані ДЗР;

· протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівок або кінцівки;

· виплату одноразової компенсації та надання щорічної допомоги на оздоровлення особам та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

· відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю;

· функціонування реабілітаційних закладів для осіб та дітей з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

· навчання та перекваліфікація осіб з інвалідністю у закладах освіти та центрах комплексної реабілітації для здобуття професії (спеціальності) та ін.