За січень-листопад 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3 трлн грн, що на 365,7 млрд грн, або на 13,9% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у листопаді було витрачено 340,9 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 13 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 1,2 трлн грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді – 115,3 млрд грн) або 38,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – листопад 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 75,1 млрд грн, або на 6,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 876,6 млрд грн (у листопаді – 86,6 млрд грн);

- 463 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг ( у листопаді – 46,1 млрд грн) або 15,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:

252,6 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

140,5 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 510,6 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у листопаді – 44,6 млрд грн) або 17% від загального обсягу видатків, що на 37,2 млрд грн або на 7,9% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

248,1 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

100,3 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

32,3 млрд грн – для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 330,0 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у листопаді – 63,6 млрд грн) або 11% від загального обсягу видатків. У тому числі:

283,5 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

18 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

- 286,7 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у листопаді – 43,2 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 61,8 млрд грн, або на 27,5%);

- 163 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді – 16 млрд грн) або 5,4% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 27,4 млрд грн, або на 20,2%).