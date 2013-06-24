За січень – лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому було витрачено 324,1 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 березня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 229,4 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у лютому – 119,4 млрд грн) або 42,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – лютий 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 49,5 млрд грн, або на 27,5%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 176,5 млрд гривень (у лютому – 91,8 млрд грн);

- 70,2 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у лютому – 60,9 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:

39,1 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

22,3 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 108,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому – 49,8 млрд грн) або 20,1% від загального обсягу видатків, що на 18,8 млрд грн або на 21% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

35,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

16,6 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

9,8 млрд грн – для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 47,5 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому – 43,1 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

42 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

3,4 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

- 47,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у лютому – 32,7 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11,6 млрд грн, або на 32,7%);

- 25,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у лютому – 12,7 млрд грн) або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 1,5 млрд грн, або на 6,3%).