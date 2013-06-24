За січень-жовтень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,7 трлн грн, що на 310,6 млрд грн, або на 13,2% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у жовтні було витрачено 313,2 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

1041,9 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у жовтні – 113,2 млрд грн) або 39,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-жовтень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 58 млрд грн, або на 5,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 789,9 млрд грн (у жовтні – 86 млрд грн);

416,9 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у жовтні – 53 млрд грн) або 15,7% від загального обсягу видатків. У тому числі:

228,7 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

127,3 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

466 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у жовтні – 54,2 млрд грн) або 17,5% від загального обсягу видатків, що на 41,8 млрд грн або на 9,9% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

226,2 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

91,7 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

29,6 млрд грн – для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

266,5 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у жовтні – 41,9 млрд грн) або 10% від загального обсягу видатків. У тому числі:

225,5 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

18 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

243,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у жовтні – 26,1 млрд грн) або 9,2% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 56,1 млрд грн, або на 29,9%);