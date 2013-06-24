За січень — березень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 855,9 млрд грн, що на 162,7 млрд грн, або на 23,5%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. Зокрема в березні було витрачено 317,7 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 квітня 2025 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано: 349,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (зокрема в березні — 120,1 млрд грн), або 40,8% загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2025 року (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 63,7 млрд грн, або на 22,3%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 268,5 млрд грн (у березні — 92 млрд грн).

- 111,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у березні — 41,1 млрд грн), або 13% загального обсягу видатків. Зокрема:

57,6 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

36 млрд грн — перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 158,8 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні — 50,5 млрд грн), або 18,6% загального обсягу видатків, що на 20,7 млрд грн, або на 15%, більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, зокрема:

53,5 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

25,2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

15 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Мінсоцполітики на соціальні виплати спрямовано видатків обсягом 94,3 млрд грн.

- 122,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у березні — 74,9 млрд грн), або 14,3% загального обсягу видатків. Зокрема:

112,9 млрд грн — на придбання товарів для потреб Збройних сил України;

5,3 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

- 58,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у березні — 11,3 млрд грн), або 6,8% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 14,5 млрд грн, або на 32,9%);

- 38,6 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у березні — 13,4 млрд грн), або 4,5% загального обсягу (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 2,4 млрд грн, або на 6,7%).

Джерело: Міністерство фінансів