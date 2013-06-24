За січень – червень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила понад 1,5 трлн грн, що на 136,2 млрд грн, або на 9,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. Зокрема, в червні було витрачено 286,7 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2024 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

– 600,3 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі в червні – 106,2 млрд грн), або 38,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – червень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 30,9 млрд грн, або на 5,4 %). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 457 млрд грн (у червні – 79,8 млрд грн);

– 248,2 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у червні – 44,3 млрд грн), або 16,1% від загального обсягу видатків. Зокрема:

137,6 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

76,1 млрд грн – перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

– 282 млрд грн (у червні – 45,5 млрд грн) – на соціальне забезпечення, включаючи виплату пенсій, допомоги, стипендій, або 18,3% від загального обсягу видатків, що на 17,8 млрд грн, або на 6,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі Мінсоцполітики спрямувало видатки на соціальні виплати у обсязі 221,1 млрд грн, зокрема:

136,9 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

57,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

24,4 млрд грн – для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

– 146,4 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні – 24,9 млрд грн), або 9,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

126,6 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

11 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

– 132,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у червні – 31,1 млрд грн), або 8,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 15,9 млрд грн, або на 13,6%);

– 92,3 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у червні – 27 млрд грн), або 6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,9 млрд грн, або на 9,3 відсотка).

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.