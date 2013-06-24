За січень — червень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила понад 1,5 трлн грн, що на 136,2 млрд грн, або на 9,7%, більше порівняно з торішнім аналогічним періодом. Зокрема, у червні було витрачено 286,7 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 липня 2024 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 600,3 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у червні — 106,2 млрд грн), або 38,9%, загального обсягу видатків, витрачених за січень — червень 2024 року (проти аналогічного торішнього періоду зросли на 30,9 млрд грн, або на 5,4%), зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 457 млрд грн (у червні — 79,8 млрд грн);

— 248,2 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у червні — 44,3 млрд грн), або 16,1%, загального обсягу видатків. Зокрема:

137,6 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

76,1 млрд грн — перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

— 282 млрд грн (у червні — 45,5 млрд грн) — на соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомоги, стипендій, або 18,3%, загального обсягу видатків, що на 17,8 млрд грн, або на 6,7%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. Серед іншого Мінсоцполітики спрямувало видатки на соціальні виплати обсягом 221,1 млрд грн, зокрема:

136,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

57,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

24,4 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

— 146,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у червні — 24,9 млрд грн), або 9,5%, загального обсягу видатків. Зокрема:

126,6 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України;

11 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

— 132,8 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у червні — 31,1 млрд грн), або 8,6%, загального обсягу (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 15,9 млрд грн, або на 13,6%);

— 92,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у червні —

27 млрд грн), або 6%, загального обсягу (проти аналогічного періоду торік зросли на 7,9 млрд грн, або на 9,3%).

Джерело: Міністерство фінансів