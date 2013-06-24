За січень — серпень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 2,1 трлн грн, що на 206,5 млрд грн, або на 10,9%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. Зокрема в серпні було витрачено 286,2 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 13 вересня 2024 року. У структурі видатків найбільше спрямовано: 817,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (зокрема в серпні — 109,6 млрд грн), або 39% загального обсягу видатків за січень — серпень 2024 року (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 48,5 млрд грн, або на 6,3%); зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 620,2 млрд грн (у серпні — 82,3 млрд грн); 331,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у серпні — 36,7 млрд грн), або 15,8% загального обсягу видатків; зокрема 182 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг;

102,9 млрд грн Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

376,7 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у серпні — 48,2 млрд грн), або 18% загального обсягу видатків, що на 30,2 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з аналогічним торішнім періодом, зокрема: 182,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 74,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; 26,9 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 192,2 млрд грн використано на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у серпні — 23,6 млрд грн), або 9,2% загального обсягу видатків; зокрема, 163,6 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України; 15 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

на обслуговування державного боргу видатки за вісім місяців — 204,1 млрд грн — (у серпні — 49,2 млрд грн), або 9,7% загального обсягу, повідомляє Міністерство фінансів.