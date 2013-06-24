Національна спілка журналістів України віддрукувала тираж нових прескарт, на яких вилучено російськомовний напис (його змінено на франкомовний у доповнення до написів українською та англійською мовами). Заміна прескарт розпочнеться у регіональних організаціях НСЖУ з наступного тижня в рамках благодійної акції на підтримку родин загиблих журналістів.

Про це голова НСЖУ Сергій Томіленко повідомив у четвер під час зустрічі з активом Спілки.

– Російській мові в українських документах не місце, і її вилучено, – сказав очільник НСЖУ. – Тепер назву нашої Спілки на прескартах буде написано трьома мовами: залишаються україномовний і англомовний варіант, а замість російськомовного буде напис французькою – однією з головних мов Європейської та Міжнародної федерацій журналістів.

Відтепер нові члени НСЖУ при вступі отримуватимуть традиційну «книжечку» – членський квиток – і прескарту нового зразка.

Крім того, всі спілчани, які захочуть замінити стару прескарту на нову, зможуть це зробити в своїх місцевих організаціях, внісши суму від 200 гривень на допомогу родинам загиблих журналістів. Таким чином акцію з заміни старої прескарти на нову буде поєднано із акцією допомоги сім’ям полеглих колег.

Як повідомлялося, ще з перших років Незалежності написи на прескарті дублюються українською, англійською і російською мовами. Сьогодні присутність російської мови на цьому документі викликає обурення. Тому з ініціативи Сергія Томіленка Секретаріат НСЖУ вирішив, зберігаючи загальний дизайн карти, прибрати російськомовний напис.