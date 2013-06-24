Умови проходження іноземцями військової служби в Україні містять норму про розірвання контракту, який вони підписують з Міністерством оборони нашої держави, з власної ініціативи.

Про це розповів начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним “Шеф” у документальному фільмі “Легіони світла”циклу “Воєнна розвідка України”.

“Це гарний бонус, що вони підписують контракт, але не зобов`язані тут пробути рік, два, три чи п`ять років. Він побув декілька місяців, побачив, що відбувається. Можливо для нього треба час: зупинитися, переоцінити, зрозуміти чому він не готовий, яких треба навичок, знань здобути. Або він готовий їх здобувати тут, у бою”, ― пояснив офіцер ГУР МОУ.

Зміни до Закону України про мобілізацію, які набрали чинності з 18 травня 2024 року, передбачають, що іноземці матимуть право розірвати контракт лише після шести місяців безперервної служби.

За словами начальника штабу Міжнародного легіону ГУР МО України, для вступу до лав Воєнної розвідки іноземці спершу реєструються на сайті, заповнюють анкету, повідомляють про свій досвід і навички.

”Хтось із них воював у Сирії, хтось в Іраку, хтось в Афганістані і так далі. У нас є наш досвід. [...] Ми прагнемо кращого: до НАТО, до тих підрозділів, які застосовують правильну методику управління та ведення бою. Утім на керівних ланках у будь-якому разі мають бути українці з гарними знаннями іноземної мови та бойовим досвідом”, ― сказав Шеф.

Далі відділ рекрутингу вивчає надану іноземцями інформацію та подає їхні кандидатури до бойового загону.

“У загоні командир виділяє тих військовослужбовців, які потрібні. Після того відділ рекрутингу робить звернення до самого іноземця. Він приїжджає в Україну, його супроводжують, він підписує контракт і вступає у лави ЗСУ”, ― розповів офіцер української розвідки.

Він додав, що легіонери ― вмотивовані професійні бійці. Приєднатись до Сил безпеки і оборони України їх передусім спонукають спричинені росією жахливі наслідки війни та прагнення захистити майбутнє вільного світу від тиранії.