В Ізраїлі археологи Єврейського університету при проведенні розкопок в доісторичному селі в долині Бейт-Шеан на півночі країни виявили майже 150 відбитків печаток, вік яких досягає 7000 років.

Як повідомляє The Jerusalem Post, ізраїльські археологи вперше представили дивовижні артефакти, виявлені ще в 2004-2007 роках під час розкопок в доісторичному поселенні Тель-Цаф. Проведене дослідження доводить, що ще 7000 років тому жителі древнього Ізраїлю вели складну комерційну діяльність і захищали права на свою власність

Про це яскраво свідчать майже 150 відбитків печаток, які експерти позначають латинським словом bullae. Такі печатки традиційно протягом тисячоліть використовувалися на території Леванту не тільки для підпису документів, але і для запечатування послань і вантажів. Печатка давала гарантії того, що послання, документ або вантаж будуть доставлені одержувачу закритими і недоторканими.

Вражає вік цих булл. Дослідження показало, що найдавніша з них була виготовлена 7000 років тому, тобто вона відноситься до часів створення світу. Існує кілька хронологій, але найпопулярніші з них свідчать, що світ був створений якраз близько семи тисяч років тому.

Наприклад, Візантійська або Константинопольська ера передбачала, що світ був створений 1 вересня 5509 року до нашої ери, тобто до різдва Христового. До речі, ця система літочислення була введена і в Київській Русі в XI столітті і використовувалася аж до її скасування в 1700 році Петром I.

Найдавніший відбиток досить добре зберігся. Це два різних геометричних візерунки. На думку дослідників, це може вказувати на те, що в «транзакції» брали участь дві особи.

Також було встановлено, що використана для «опломбування» глина була місцевою. Її привезли з іншого району, розташованого за 10 км від поселення Тель-Цаф. До речі, інші знахідки свідчать про те, що в цьому поселенні жила багата громада, жителі якої підтримували торговельні відносини з віддаленими регіонами.

«Навіть сьогодні подібні типи пломб використовуються для запобігання злому і крадіжки, – каже професор Єврейського університету Єрусалиму Йосеф Гарфинкель, що керував розкопками. – З’ясувалося, що це вже практикувалося 7000 років тому землевласниками і місцевими адміністраціями для захисту прав власності».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»