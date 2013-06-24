Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком у середу оглянув пошкоджені корпуси та приміщення зруйнованої росіянами лікарні Охматдит. Внаслідок прямого ракетного влучання в Охматдиті зруйновано корпус токсикології. Пошкоджено п’ять корпусів, зокрема хірургічний. Також частково пошкоджено єдину у країні онкогематологічну лабораторію.

«Тривають роботи з оцінки пошкодження обладнання й очищення блоків корпусів та відділень, щоб почати повернення пацієнтів там, де це можливо», — зазначив глава уряду.

Уже відновлено світло, водопостачання й вентиляцію.

«Дякую енергетикам, які оперативно завезли резервне обладнання. Вдячний очільнику МОЗ Вікторові Ляшку та голові МВС Ігореві Клименку за проведену роботу», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що міністр охорони здоров’я координує процес особисто.

На першочергові роботи з відбудови уряд спрямував 100 мільйонів гривень, ще 300 мільйонів нададуть у разі потреби. Завдяки небайдужим людям через платформу United24 зібрано 250 мільйонів гривень. Ще 132 мільйони — на благодійний рахунок лікарні, 280 мільйонів — пожертви у благодійний фонд «Охматдит», 1 мільйон євро надав уряд Литви.

«Дякуємо українцям, бізнесу, партнерам за оперативну реакцію на надання коштів. Вони всі будуть нам потрібні для відновлення корпусів і закупівлі обладнання. Українці вкотре показали злагодженість і єдність. Разом вистоїмо і все відбудуємо», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр і міністр охорони здоров’я відвідали локації, на які заплановано комплексно перемістити частину відділень Охматдиту, доки не буде відновлено лікарню.

«Після жахливого теракту росіян — удару ракетою по дитячій лікарні Охматдит — маленьких пацієнтів оперативно було переведено в різні лікарні Києва. Але для дітей з Охматдиту як ніколи важливо бути разом, продовжити лікування зі своїми лікарями, бачити знайомі обличчя», — зауважив Денис Шмигаль.

Згідно з дорученням уряду, пацієнтів Охматдиту буде переведено в Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Триває переміщення обладнання.

«Важливо, щоб на нових місцях були необхідні умови для перебування й лікування діток», — сказав Денис Шмигаль.

Глава уряду і міністр відвідали профільні медичні заклади, зокрема Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та Національний інститут раку, які тимчасово прийняли частину пацієнтів.

«Ці медичні заклади надали найкращі приміщення та обладнання для маленьких пацієнтів. Вдячний всій лікарській спільноті, яка відгукнулася, за оперативну реакцію та виконання доручення уряду», — зазначив Прем’єр-міністр.

Після обговорення термінових потреб лікарень він дав завдання МОЗ невідкладно подати відповідні запити і тримати це питання на контролі.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ