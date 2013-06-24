У фокусі Мінекономіки – розвиток приватного сектору, який демонструє високу стійкість та адаптивність від початку війни. Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність та налагодити продуктивний діалог з міжнародними фінансовими інституціями, які займаються розробкою нової фінансової архітектури для відновлення України з акцентом на збільшенні інвестицій у економіку приватного сектора. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на засіданні Британсько-українського приватного фінансового партнерства 8 лютого.

«Наразі вже готове інвестиційне меню на платформі AdvantageUkraine, в якому вже запропоновано понад 50 інвестиційних проектів на суму майже 9 млрд доларів США. Ми закликаємо британський бізнес інвестувати у розвиток України зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб допомогти українським підприємствам розвиватися. Програма відновлення України, зокрема, дасть новий імпульс європейській економіці», - зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, в Україні очікують на приватні інвестиції в оборону, сільське господарство, ІТ, відновлювану енергетику, видобуток і зберігання газу, розвиток логістики, будівництво тощо. Зі свого боку Україна пропонує об’єкти для забудови, які можна розмістити в індустріальних парках, податкові пільги, страхування воєнних ризиків від MIGA та DFC, що покриває до 90% потенційних збитків, кредитування від міжнародних фінансових організацій та покриття кредитних ризиків.

«Ми зацікавлені в тому, щоб створити всі умови для розвитку українського та міжнародного бізнес-партнерства. Такі інвестиційні компанії, як Black Rock і J.P. Morgan вже працюють над розбудовою сприятливого бізнес- та інвестиційного клімату в Україні. Крім того, організації, як IFC, ЄБРР, ЄІБ надають пряме довгострокове та доступне кредитування. Незважаючи на складні обставини, українська економіка демонструє стійкість, і ми розраховуємо на подальшу підтримку наших міжнародних партнерів та реалізацію спільних інвестиційних проектів», - підкреслила Перший віце-прем'єр-міністр.

Юлія Свириденко також подякувала Уряду Великої Британії, який підтримує Україну в збереженні та відновленні її енергетичної, транспортної та комунікаційної інфраструктури. Зокрема, важливим кроком стало підписання минулого року Меморандуму про відновлення інфраструктури України під час Британсько-українського інфраструктурного саміту в Лондоні. Меморандум, зокрема, відкриває шлях для британського бізнесу до повноцінної участі у відбудові інфраструктури України, яка була зруйнована через агресію рф.