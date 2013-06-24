Перебуваючи з робочою поїздкою в Запорізькій області, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оглянув відремонтований житловий будинок, який був частково зруйнований внаслідок влучання боєприпасу у 2022 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Глави Уряду, в будівлі проведено капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій, відремонтовано пошкоджені квартири та під’їзди.

«На сьогодні всі роботи завершено, і скоро мешканці зможуть повернутися до своїх домівок», — зазначив він.

Також Глава Уряду відвідав відбудований Центр надання адміністративних послуг, який розташовано в цій будівлі.

«У відновленому Центрі адміністративних послуг мешканці міста зможуть отримати 375 адміністративних послуг. Важливо, що тут працює окремий простір адмінсервісу «Ветеран», де надаватимуться послуги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, усього цього року Запорізькій області на будівництво та відновлення об’єктів інфраструктури та житлових будинків було виділено 508,8 млн грн.

«Наступного року також продовжимо реалізацію програм відбудови», —підкреслив Денис Шмигаль та додав, що відбудова житла та інфраструктурних об'єктів є одним із найперших завдань у межах програми відновлення.