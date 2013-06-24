-11 липня пройшла Британсько-українська конференція щодо партнерства в галузі БпЛА та засобів протидії. Організатором стала ADS Group за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Посольства Великої Британії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід зібрав представників десяти британських та 46 українських оборонних компаній. Протягом трьох днів відбулися понад 300 зустрічей В2В. Його метою стало зміцнення існуючих партнерських зв’язків між українськими та британськими компаніями.

“Українська оборонна промисловість набирає обертів у нарощенні своєї продукції, і я дуже вдячний британському Уряду і британському бізнесу за допомогу нам у цьому процесі. Радий бачити зацікавленість британських підприємств у співпраці з українськими. Ми бачимо в цьому віру в нашого виробника і в нашу перемогу. Закликаю до встановлення якнайтісніших партнерських зв’язків. Ми як міністерство забезпечимо вам підтримку й супровід на всіх етапах”, – сказав заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.

“Це перша британсько-українська конференція, що була організована саме бізнесом, а не політиками. Разом з тим, як посол, запевняю, що наше посольство хоче якомога більше вас підтримувати у ваших відносинах. Так, в британському Уряді відбулися зміни, але змін у нашій підтримці немає. Ми розглядаємо можливості, щоб більше робити для України, в тому числі – щодо галузі дронів та БпЛА. Україна є світовим лідером в інноваціях в цій галузі. І ми маємо скористатися можливістю цієї конференції, щоб підтримати розвиток цієї сфери”, – сказав Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс

ADS — торговельна асоціація Великобританії, членами якої є майже 1400 британських компаній, що працюють у сфері оборонної, безпекової та аерокосмічної галузей. Тісно співпрацює з Урядом Сполученого Королівства.

“Як директор АDS, я дуже пишаюся тим, що я тут, в Україні, і що наша асоціація вас підтримує. Ми організували торговельну місію, промислову делегацію, яку очолили представники галузі. Під час візиту представники британських компаній відвідали українські виробництва, і це стало для нас корисним досвідом та великим уроком. Ми бачимо, скільки зусиль ви вкладаєте в оборону вашої країни, і хочемо висловити ще раз, що ми вас підтримуємо. Мета цієї конференції – розвинути цю підтримку, посилити партнерство між компаніями оборонної галузі, обмінятися досвідом та ідеями для співробітництва. Ми приїхали, щоб з вами говорити”, – сказав директор сектору безпеки та стійкості ADS Джон Грей.