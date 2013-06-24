18-19 грудня 2024 року відбулася дводенна конференція на тему «Виклики та шляхи реалізації оновлених національних завдань щодо досягнення Цілей сталого розвитку». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід організовано в межах проекту «Реалізація Цілей сталого розвитку в Україні в контексті відновлення після наслідків війни та руху до європейської інтеграції» у співпраці Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України з метою обговорення механізмів досягнення Цілей сталого розвитку із залученням представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів.

«Реалізація Цілей сталого розвитку — це не лише вимога часу, а й можливість для України підвищити якість життя громадян, побудувати стійке суспільство, посилити економіку та зміцнити свою позицію на міжнародній арені. Виконання Цілей сталого розвитку узгоджується з євроінтеграційними прагненнями України, оскільки вони є частиною європейської моделі сталого розвитку. Це важливо для адаптації законодавства, залучення інвестицій і співпраці з міжнародними партнерами», – відкрив захід Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

У конференції також взяли участь: заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, Голова Державної служби статистики Ігор Вернер, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович, представники Офісу Президента України та інші представники центральних органів виконавчої влади.

«Необхідність оновлення (актуалізації) індикаторів за Цілями сталого розвитку виникла у зв’язку із збройною агресією росії та викликами, які постали перед Україною, а також необхідність визначення завдань до кожної Цілі та цільових значень до кожного індикатора, як орієнтири у діяльності державних органів і, відповідно, та як наслідок потреба у перегляді законодавчої бази. Так Секретаріатом Кабінету Міністрів було розроблено нову версію Розпорядження, яке передбачає затвердження завдань, індикаторів за Цілями сталого розвитку, визначення цільових значень та іншої інформації за індикаторами для моніторингу та забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні на період до 2030 року», - зазначив заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Олег Войтович.

Так, у новому розпорядженні був змінений підхід: до кожної Цілі визначено перелік завдань, яких раніше не було, було оновлено індикатори їх досягнення. Крім цього, оновлені завдання та індикатори відповідають викликам сьогодення: з урахуванням воєнного стану, практики міністерств, Державної служби статистики України, актуальності попередніх завдань, вони також включають питання відбудови та відновлення пошкоджень наслідків збройної агресії російської федерації, розмінування замінованих територій, екологічної кризи, спричиненої в тому числі збройною агресією росії, наявності та облаштування укриттів тощо.

«Сьогоднішнє зібрання підкреслює центральну роль Цілей сталого розвитку у відновленні та стійкості України. З перших днів повномасштабного вторгнення я був глибоко вражений непохитною відданістю українського уряду, місцевої влади та громад сталому відновленню та розвитку. ПРООН разом із усією системою ООН непохитно підтримує локалізацію та впровадження ЦСР, забезпечуючи, щоб вони залишалися нашою керівною основою для стійкості та відновлення», - розповів заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Перший день заходу був присвячений оновленим завдань та індикаторів ЦСР, а також обговорення механізмів досягнення ЦСР із залученням представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів. На другий день відбувалась робота в групах учасників, присвячена практичним аспектам реалізації оновлених завдань та індикаторів у плануванні на національному та субнаціональному рівнях.