20 червня 2022 року Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська Конвенція), яка встановлює золотий стандарт запобігання та боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У другу річницю ратифікації Стамбульської Конвенції, Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Національною Академією правових наук України, за підтримки ООН Жінки в Україні відбулося публічне обговорення проектів законів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів з питань освіти та підготовки спеціалістів, а також щодо удосконалення порядку розгляду судом справ про видачу і продовження обмежувального припису. Ці законопроекти розроблені метою приведення чинного законодавства до положень Стамбульської Конвенції.

Відкриваючи захід, Катерина Левченко наголосила на важливості запропонованих законопроектів. Проведена робота була підтримана Президентом Національної академії правових наук України Володимиром Журавлем, представниками та представницями Міністерства освіти і науки - Оленою Харитоновою, Офісу Генерального прокурора, Національної школи суддів, Національної академії правових наук - Наталією Онищенко, Науково-дослідного інституту ім. академіка В. В. Сташиса - Батиргараєвою Владиславою, Національної соціальної сервісної служби, ООН-Жінки в Україні - Сабін Фрейзер Гюнеш.

Надані пропозиції та зауваження будуть враховані при подальшому опрацюванні.

Зокрема, законопроектами пропонується:

імплементація статті 14 та 15 Стамбульської конвенції, які стосуються питань освіти та спрямовані на підвищення обізнаності серед учнів щодо насильства стосовно жінок і домашнього насильства, внесення до шкільних навчальних планів матеріалів із питань рівності між чоловіками та жінками та належну підготовку для відповідних спеціалістів, які працюють з постраждалими та кривдниками;

вдосконалення механізму видачі обмежувальних приписів, захисту прав на найкращих інтересів постраждалих осіб, уникнення надмірного навантаження на постраждалу особу у справах про видачу обмежувального припису.

Під час публічного обговорення, учасники та учасниці заходу наголосили на важливості і актуальності повноцінної імплементації Стамбульської Конвенції в національне законодавство з метою забезпечення гендерної рівності, ліквідації дискримінації та викорінення всіх форм гендерно зумовленого насильства, зокрема домашнього насильства.