28 червня 2024 року відбулось Сьоме засідання Діалогу Україна – ЄС високого рівня з горизонтальних питань та окремих секторів промисловості (Промдіалог). Українську делегацію очолив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка, делегацію ЄС – заступниця Генерального директора Генерального директорату «Внутрішній ринок, промисловість, підприємництво та малі і середні підприємства» (DG GROW) Європейської Комісії пані Мейв Руте. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час заходу українська сторона представила позицію щодо стану української промисловості в умовах повномасштабної війни рф проти України. Зокрема сторони обговорили:

проблемні питання української видобувної промисловості та можливості залучення інвестицій ЄС;

можливості для відновлення металургійної галузі України, яка зазнала значних втрат внаслідок повномасштабної війни рф проти України;

активізацію співробітництва щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА);

актуальні питання співробітництва у сфері публічних закупівель;

існуючі та потенційні інструменти ЄС для підтримки вітчизняних малих та середніх підприємств;

надання стороною ЄС та розміщення сонячних панелей і батарей на території України у зв’язку із дефіцитом електроенергії внаслідок масштабних руйнувань енергетичних потужностей;

проблемні питання української будівельної галузі, а також утилізації та захоронення азбестовмісних матеріалів.

Крім того, в межах Промдіалогу відбувся семінар щодо можливостей ведення бізнесу в Україні, участь у якому взяли представники українського та європейського приватного сектору.

За підсумками засідання сторони напрацювали напрямки подальшої співпраці щодо питань, які обговорювались під час заходу.

Засідання відбулося у онлайн-форматі, участь у якому взяли представники Мінекономіки, Держгеонадр, МЗС, Представництва України при ЄС, Секретаріату Кабінету Міністрів України, промислових компаній та об’єднань промислових підприємств України, а також Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Генерального директорату «Внутрішній ринок, промисловість, підприємництво та малі і середні підприємства» (DG GROW) і Генерального директорату «Сусідство та переговори щодо розширення ЄС» (DG NEAR) Європейської Комісії, ЄБА, ЄВРОФЕР, інших інституцій та компаній ЄС.