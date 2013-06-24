10 червня відбулося 10-те засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, яка була створена для координації міжнародної допомоги та забезпечення нагальних потреб і довгострокового відновлення України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Разом з партнерами обговорили забезпечення макроекономічної стабільності та бюджетної підтримки у 2024-25 рр., забезпечення потреб критичної відбудови, швидкого відновлення та пріоритетів інвестування, впровадження реформ на шляху в ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття засідання наголосив на тому, що прогнозоване та послідовне бюджетне забезпечення цього та наступного року залишається ключовим завданням спільної роботи. «Це важлива основа для нашої обороноздатності, швидкого відновлення та економічного зростання. Ми також закликаємо партнерів продовжувати зусилля та працювати над конфіскацією російських активів. Це має стати не менш важливим джерелом для розбудови нашої стійкості та фінансового відновлення України», - зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також зауважив, що енергетична сфера залишається сьогодні одним з найсерйозніших викликів для відновлення. Нам потрібна достатня кількість систем ППО. Необхідна швидка відбудова і ремонт пошкоджених електростанцій та обладнання. Потрібна децентралізація енергетичної системи та фінансування енергоефективних заходів. «Це відкриває багато можливостей для спільних ініціатив, проєктів та модернізації», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Співголова Платформи від України Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів про стан та потреби фінансування на 2024-25 рр в умовах повномасштабної війни.

“У 2024 році потреба у зовнішньому фінансуванні сягає 38 млрд доларів США. Завдяки спільним зусиллям із партнерами, зокрема в межах Платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів. Критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності і збалансованості держбюджету. Також пріоритетним завданням є забезпечення джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році. Мінфін веде активні перемовини з партнерами, аби отримати конкретні запевнення”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідково

Платформа донорів була створена для координації підтримки нагальних фінансових потреб України, відбудови та майбутнього економічного відновлення з різних джерел та встановлених інструментів фінансування. Керівний комітет Платформи складається з вищих посадових осіб з України, країн G7 та Європейського Союзу. Міжнародні фінансові установи та організації також беруть участь у засіданнях Керівного комітету як активні учасники.

Вищі посадові особи з Сполучених Штатів, Європейської Комісії та України співголовують у Керівному комітеті - заступник Національного радника з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх від США, Генеральний директор Генерального директорату ЄК з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення Герт Ян Купман від ЄС, Міністр фінансів Сергій Марченко від України.