У Києві відбувся Міжнародний форум «Трансформація пенітенціарної системи: пошук рішень до припинення катувань у вʼязницях» з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр юстиції України Денис Малюська та заступники Міністра юстиції Олена Висоцька та Олександр Банчук, Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко взяли участь у Міжнародному форумі. Також учасниками заходу виступили — представники Міністерства юстиції України, Верховної Ради України, Офісу Президента України, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, Центру пробації, Державної кримінально-виконавчої служби України, Пенітенціарної академії України, пенітенціарних установ, міжнародних організацій та посольств, а також представники пенітенціарних служб іноземних держав.

Під час відкриття конференції Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що питання стосовно запобігання катуванням та неналежного утримання під вартою потребують особливої уваги в контексті реформування пенітенціарної системи України, оскільки наша держава наближається до імплементації міжнародних стандартів. Також він підкреслив, що Україна має певний виклик — необхідно радикально змінити систему підходів, які практикувалися десятиліттями. Разом з тим Міністерство юстиції має певне бачення, яке може бути доопрацьовано з урахуванням рекомендацій партнерів у відповідності до найкращих світових практик.

Міністр юстиції України висловив вдячність партнерам з УНЗ ООН та Уряду Німеччини, які допомогли з організацією та фінансуванням форуму.

Міжнародний пенітенціарний форум обʼєднав представників міжнародних організацій, пенітенціарних служб різних країн, державних органів і громадських організацій, під час якого обговорено ключові аспекти запобігання катуванням у пенітенціарній системі, проведено обмін думками щодо трансформації системи виконання покарань в Україні та її наближення до міжнародних стандартів.

Захід організовано Міністерством юстиції України в рамках проекту «Допомога пенітенціарній системі у відповідь на збройний конфлікт та пов’язані з ним нагальні потреби в Україні» (PACE.UA Programme), який впроваджується Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) за фінансової підтримки Уряду Німеччини.