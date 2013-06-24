Важливий захід у Львові об’єднав представників центрів рекрутингу української армії, представників Генерального штабу ЗСУ, військових частин, органів державної влади та місцевого самоврядування. На ньому учасники працювали над пошуками шляхів розвитку рекрутингу в Україні та викликами, які стоять перед процесом рекрутування.

«Кожен з вас робить надважливу справу, бо саме так будується місточок між цивільними та військовими і стає можливою служба для людей там, де вони хотіли б служити. І цей супровід людини дуже важливий та відповідальний. Кожен з вас ще більше може розкрити свій потенціал, і ті результати, які в нас уже є, примножуватимуться. Хочу запевнити, що Міністерство оборони завжди на зв’язку, і ми готові порадити, підтримати і допомогти розв’язати проблеми, щоб військовослужбовець почувався потрібним, захищеним і впевненим», — зазначила у вітальному слові заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець зазначив, що мережа рекрутингових центрів активно розвивається. «На сьогодні в нас працюють 25 центрів рекрутингу — цю мережу було створено буквально за останні місяці. Більшість центрів працює менш як 60 днів. Однак у нас уже 8 тисяч консультацій і тисячі людей перебувають на різних етапах рекрутингу. У першочергових планах — створення загальноукраїнської мережі, яка б об’єднала понад 40 центрів у кожному регіоні України. Це завдання слід виконати до кінця цього року», — цитує уповноваженого Міноборони.