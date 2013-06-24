Синхронізацію зусиль України та Сполучених Штатів Америки в питаннях посилення санкційного тиску на росію обговорили у Києві Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Координатор санкцій Державного департаменту США, Посол Джеймс О’Браєн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за підтримку у часи великих випробувань для України. Зокрема, за підтримку у питаннях санкційної політики. У той же час падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння української - вже 30%. Тому очевидно, що санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути. Тож їх необхідно посилювати. Саме тому для нас є важливим скоординованість, системність, обмін напрацюваннями та ідеями у цьому питанні з партнерами, американською стороною. Зокрема, щодо віддзеркалення і синхронізації санкцій», - зазначила Юлія Свириденко.

Водночас Джеймс О'Браєн підкреслив, що для Сполучених Штатів є дуже цінним обмін інформацією з українського стороною, яка володіє вже значними напрацюваннями у цьому напрямку.

«Ми розуміємо, що санкції діють заповільно. Проте вони дозволяють зупинити рф швидше, ніж вона би зупинилася сама. Крім того, санкції здатні зробити так, аби рф у майбутньому не повторила агресію знову. Тож сподіваємося, що обмін інформацією дозволить пришвидшити роботу у цьому напрямку. Ми маємо показати, наскільки жорстокими є дії росії на території України, і що вони заслуговують більш жорстких санкцій», - зазначив Джеймс О'Браєн.

Під час робочої зустрічі, в якій з української сторони взяли участь представники Офісу Президента, силових та розвідувальних структур, інших державних органів, делегацію США ознайомили з механізмом та результатами роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики, яку очолює Юлія Свириденко. А також із результатами роботи МРГ.

Як було зазначено, на сьогодні Україна запровадила санкції щодо понад 5 тисяч осіб (ще не менше - в роботі), причетних до агресії, що несуть загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності тощо.

Американська сторона при цьому високо відзначила обсяги роботи, проведеної МРГ, якість аналітичних матеріалів, підготовлених українськими спецслужбами, розвідувальними органами, держструктурами, що беруть участь у формуванні санкційних пропозицій.

Під час зустрічі були опрацьовані актуальні питання співпраці в сфері санкційної політики. Зокрема:

Запровадження з 5 грудня Політики обмеження цін (Price Cap Policy) на російську нафту та «цінову стелю», яку планують встановити країни, що приєдналися до ініціативи.

Як підкреслила Юлія Свириденко: Україна – за повне ембарго на російську нафту й газ. Але компроміс ($30-40 за барель) на даному етапі можливий.

Синхронізацію санкцій. Україна синхронізує санкції із західними партнерами.

Зокрема, до великого санкційного пакета, затвердженого РНБОУ та введеного в дію Президентом України Володимиром Зеленським 19 жовтня, увійшли санкції, раніше запроваджені, зокрема, ЄС. Водночас триває робота над тим, щоб санкції, запроваджені Україною, були віддзеркалені нашими союзниками.

Секторальні санкції за напрямками та сферами.

Як довела практика, саме такі санкції є найбільш ефективними, чинять найбільший тиск на путінську військову машину та економіку держави-агресора.

Запобігання обходу санкцій.

Зокрема, потрібно повністю виключити можливість отримання росією через треті країни товарів, постачання яких заборонене санкціями. Перш за все - комплектуючих для озброєння: чипів, композитних матеріалів, товарів подвійного призначення тощо.

За результатами зустрічі сторони погодились активізувати роботу з оперативного обміну інформацією та посилення санкційного тиску проти держави-агресора.