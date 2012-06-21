Як поєднати інтереси роботодавців і тих, хто шукає роботу? Про це йшлося на робочій нараді в Чернівецькому обласному центрі зайнятості з представниками органів влади, соціальними партнерами, керівниками бюджетоутворюючих підприємств.
За словами директора Чернівецького обласного центру зайнятості Романа Кригана, тут прагнуть за допомогою сучасних технологій та механізмів регулювання ринку праці забезпечити індивідуальний підхід до підбору претендентів на вакантні посади. Зокрема запровадили інноваційні електронні сервіси з використанням відеорезюме, відеовакансій, презентацій роботодавців. Керівник підприємства, який шукає кадри, за таким резюме бачить людину, її фаховий рівень, попередні місця роботи. А претендент на вакансію ознайомлюється з умовами праці й трудовим колективом, у якому має намір працювати.
Світлана ІСАЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»