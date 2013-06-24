Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з британською торговою асоціацією ADS провело Міжнародну торгову місію оборонної промисловості (Multinational Defence Industrial Forum). Захід об’єднав майже 380 учасників. Це представники понад 80 українських оборонних підприємств та більш як 50 провідних іноземних компаній з Великої Британії, Латвії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Також були присутні представники посольств. З української сторони захід відвідали представники міністерств оборони, закордонних справ, внутрішніх справ, Національної поліції та Збройних Сил України, зокрема Генерального штабу, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Було представлено британський уряд: Департамент експорту в галузі безпеки та оборони Великої Британії (UKDSE) та Міністерство оборони — Департамент бізнесу та торгівлі (DBT).

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, відкриваючи захід, подякував усім країнам, чиї представники були присутні, за підтримку України і сприяння в розвитку українського ОПК. Він запросив компанії до активного відкритого діалогу, спрямованого на посилення наявних зв’язків та створення нових.

«Весь світ уже зрозумів: основа сильної обороноздатності країни — розвинена власна оборонна промисловість. Якщо ми розвиватимемо наші підприємства разом, використовуючи досвід і спроможності одне одного, то безумовно станемо сильнішими. Адже українська оборонна промисловість зацікавлена у взаємовигідному партнерстві. В Україні вже працюють кілька десятків оборонних компаній світу. Ми маємо багато реалізованих успішних кейсів у різних форматах співпраці. І ми готові розширювати горизонти, досягаючи дедалі вищих результатів. Тож запрошуємо європейський оборонний бізнес іти цим шляхом разом з нами», — сказав Герман Сметанін.

Міжнародна торгова місія в Україні проходить уже вп’яте. Цей захід став платформою для посилення співпраці між оборонними підприємствами за такими напрямами: безпілотні системи (повітряні, наземні, морські), комунікаційне обладнання, оптика, засоби спостереження і наведення та системи РЕБ і РЕР.

Першу частину заходу було присвячено обговоренню конкретних можливостей для виробництва ОВТ в Україні та практичним аспектам співпраці з українським оборонним сектором. Радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін та директор управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міністерства оборони Великої Британії генерал-майор Анна-Лі Райлі обговорили особливості співпраці українських і закордонних оборонних компаній. Ішлося про полегшення входу на ринок для міжнародних виробників, які бажають налагодити партнерство з українськими виробниками, спільне просування акценту на партнерствах між бізнесом, можливості для більш інноваційних підходів до співпраці та фінансування.

Окрему дискусійну панель було присвячено військовим, які розповіли про практичний досвід використання озброєння. Далі українські й закордонні оборонні компанії мали змогу для В2В зустрічей для налагодження співпраці.

«Для ADS є привілеєм бути лідером у взаємодії як в Україні, так і з нашими українськими партнерами. Торговельна місія цього тижня — найбільш багатонаціональна на сьогодні — надихає. Підтримка України від оборонної промисловості Великої Британії й наших союзників триває, вона незмінна. Ми готові бути промисловим лідером у збільшенні виробничих потужностей, розвитку інноваційних можливостей і розбудові стійкої екосистеми.

Продовження співпраці з нашими урядовими партнерами і союзниками за кордоном має вирішальне значення, оскільки незаконна російська агресія продовжує посилюватися і загрожує самому способу нашого життя. Ми з нетерпінням чекаємо на поглиблення наших промислових зв’язків і продовження виконання нашого морального обов’язку перед українським народом», — зазначив СЕО ADS Кевін Крейвен.

Джерело: Міністерство з питань

стратегічних галузей промисловості