8 квітня на Закарпатті відкрито пасажирський пункт пропуску “Велика Паладь – Надьгодош” з Угорщиною. Запуск пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі – ініціатива Міністерства розвитку громад та територій у співпраці з Міністерством зовнішніх справ Угорщини за підтримки місцевої влади та Офісу Президента України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До відкриття пункту пропуску долучились Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступник Міністра Сергій Деркач, заступник Міністра зовнішніх справ Угорщини – Парламентський Секретар Левенте Мадьор, заступник голови Офісу Президента України Віктор Микита та Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня.

“Відкриття пункту пропуску “Велика Паладь” – повністю відповідає нещодавно схваленій державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. Таким чином ми рухаємось за затвердженим планом. Відкрити пункт на тимчасовій інфраструктурі з обох боків кордону було спільним рішенням з угорською стороною, що забезпечило швидкість реалізації проекту. У майбутньому плануємо збудувати тут повноцінний пункт пропуску. Важливо, що це перший новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який відкрито за останні кілька десятків років. Запуск “Великої Паладі” у першу чергу матиме важливий вплив на регіональний розвиток та розвантаження інших пунктів пропуску, де перетинають кордон легкові авто”, – наголосив Олексій Кулеба.

Під час відкриття пункту пропуску Сергій Деркач подякував угорській стороні за спільну роботу у питанні розбудови кордону. Зокрема, за останній рік вдалось запустити рух порожніх вантажівок на пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань” та підготувати до відкриття “Велику Паладь”. Таким чином, сторони повністю реалізували останні зміни до двосторонньої Угоди про пункти пропуску.

Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік “Велика Паладь” збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

Для запуску пункту пропуску Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області виконала низку робіт, зокрема щодо:

огородження та освітлення території;

влаштування електропостачання та водопостачання;

встановлення модулів для влаштування робочих місць органів контролю та санітарних місць.

На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України.

Нагадаємо, що у грудні минулого року пункт пропуску “Лужанка – Берегшурань” з Угорщиною став доступним для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонни. На цьому пункті пропуску вже завершено облаштування дорожньої інфраструктури. Роботи було профінансовано Європейським Союзом та виконано за підтримки Міжнародної організації з міграції.

Загалом з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску, найбільший – “Чоп – Захонь”, який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонни, що їдуть з товарами.