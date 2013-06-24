Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії, початком переговорів щодо вступу в ЄС та самітом НАТО. Він розповів про кроки України до відновлення справедливого миру й очікування від цих міжнародних подій, повідомляє Офіс Президента.

Глава держави зазначив, що Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ у Європейський Союз.

«Залишилася тільки політика. Інструментально і операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Гадаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що він і вся його команда активно готуються до Глобального саміту миру, який відбудеться 15—16 червня у Швейцарії.

«Хочемо отримати енергетичну безпеку, зокрема ядерну. Бо я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь­які вантажі українським морем — без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на півдні. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський додав: «Нам потрібен детальний план, який погодить увесь світ. І він повинен базуватися на українській формулі миру. Якщо ми матимемо серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага», — підсумував глава держави.