Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов, аби спростити вимоги до приміщень для відкриття аптек у сільській місцевості. Тепер для того, щоб отримати ліцензію на відкриття аптек, не потрібно робити складні архітектурні перебудови в приміщеннях — достатньо просто зонувати простір аптеки відповідно до оновлених вимог. Це полегшить підприємцям процес вибору приміщень для аптечних закладів, їх планування та облаштування, а отже — можна буде використовувати приміщення за значно меншу вартість або орендну плату. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Затверджені зміни стали важливим кроком у виконанні Указу Президента України №483 «Про заходи щодо забезпечення доступності медичної і реабілітаційної допомоги, лікарських засобів та медичних виробів у сільській місцевості».

Що змінилося:

Загалом для аптек: вимоги до мінімальної площі торгівельної зали для аптек у селищах зменшено з 13,5 м² до 11 м². Вимоги до загальної площі таких аптек залишаться без змін — 30 м².

Для аптек у селах: раніше приміщення аптеки у селі обовʼязково мало поділятися на торгівельний зал (не менше ніж 6 м²), приміщення для зберігання лікарських засобів (не менше ніж 3,6 м²) та кімнати для працівників (не менше ніж 2,4 м²). Тепер у межах загальної площі (не менше ніж 18 м²) власникам достатньо виділити торгівельну зону площею не менш ніж 6 м², а вимоги для виділення окремих приміщень для зберігання ліків та кімнати для працівників усунуто.

Спрощені вимоги сприятимуть тому, аби більше аптек відкривалось у віддалених населених пунктах. Це полегшить доступ до ліків для людей, які живуть далеко від міст.

Наразі лише в 11 % сіл України працюють аптечні заклади. Загалом йдеться про 5 700 аптек, які працюють у селах та селищах. Такі умови суттєво ускладнюють доступ людей до лікарських засобів. МОЗ України працює і над іншими ініціативами, щоб ліки стали ще доступнішими. Зокрема, жителі сіл, прифронтових та віддалених територій можуть скористатися доставкою ліків через Укрпошту (послуга діє по всій країні) чи мобільні аптечні пункти.

Ініціативу щодо роботи мобільних аптечних пунктів Міністерство охорони здоровʼя запустило у січні 2024 року. Їх маршрути охоплюють найвіддаленіші населені пункти. Нині працює 26 мобільних аптечних пунктів у 13 областях, і планується розширити їх на всю країну.

Також у 2024 році стартував спільний проект МОЗ з Укрпоштою. Українці, які проживають у віддалених селах та прифронтових регіонах, де відсутні аптеки і доступ до ліків обмежений, можуть замовити їх через контакт-центр Укрпошти. Доставка — безоплатна. Проект розпочав в Донецькій області, а далі розширився на прифронтові регіони, зокрема Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину. Зараз Укрпошта. Аптека охоплює всю країну. Ліки можна замовити телефоном, і поштовий оператор доставить їх безоплатно через стаціонарні чи пересувні відділення.

Також у 2025 році всі аптеки відпускатимуть препарати за програмою реімбурсації «Доступні ліки». Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів Україниу межах ініціативи Президента «Зимова підтримка». Раніше Уряд зобов’язав всі аптеки, розміщені у приміщенні або на території лікувальних закладів, з 1 січня 2024 року приєднатись до програми.

Нагадаємо, програма «Доступні ліки» в 2025 році розшириться на більш ніж 30 нових діючих речовин. Це найбільше розширення з моменту її запуску. На це у держбюджеті-2025 передбачено 6,6 млрд грн, що дозволить ще 500 тисячам українців заощаджувати на лікуванні.