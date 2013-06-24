Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером, Хорватії Андреєм Пленковичем та Греції Кіріакосом Міцотакісом. У них ішлося про підсумки саміту лідерів у Лондоні та подальші спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру. Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили перебіг подій, обмінялися баченням подальших кроків і домовилися координувати позиції та робити все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край війні.

Президенти України та Фінляндії узгодили плани на найближчий час і скоординували пріоритетні питання. Після зустрічі в Лондоні триває підготовка плану досягнення гарантованого миру, який має стати спільним успіхом України, США та всієї Європи.

У розмові з Андреєм Пленковичем Володимир Зеленський поінформував про деталі саміту в Лондоні та підготовку плану дій, який наблизить Україну до стійкого миру, забезпеченого гарантіями безпеки. Також про підсумки зустрічі в Лондоні й підготовку плану глава держави розповів Кіріакосу Міцотакісу. Відповідний документ буде готовий і представлений усім союзникам найближчим часом, повідомляє Офіс Президента.