Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із Головою Бундесрату Федеративної Республіки Німеччина, Прем’єр-міністром федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануелою Швезіг. Сторони обговорили можливості відновлення енергетичних потужностей Україні на тлі системних обстрілів з боку росії, спільні зусилля для розвитку оборонно-промислового комплексу України, співпрацю у сфері критичних матеріалів та створення інструментів з боку обох держав для залучення інвестицій в українську економіку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли заступники Міністра економіки України Володимир Кузьо і Олексій Соболев, він німецької сторони також був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Мартін Єґер.

«Німеччина є другим у світі постачальником військової допомоги для України та одним із найбільших донорів прямої бюджетної підтримки серед країн-партнерів України. Ми вдячні німецькому уряду за всебічну підтримку. Зокрема, за підписану нещодавно Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності України. Я особливо вдячна за зусилля Німеччини з погляду відновлення українських регіонів, зокрема активне партнерство між Мекленбург-Передньою Померанією та Чернігівською областю», — зазначила Юлія Свириденко.

Також Перший віце-прем’єр-міністр висловила вдячність німецькій стороні за внесок в організацію та проведення конференції з відновлення Ukraine Recovery Conference у Берліні, де відбулося підписання понад 100 міжнародних угод. Загальна сума зобов’язань партнерів за результатами конференції склала близько 16 млрд євро.

«Відновлення енергетичних потужностей є безумовним пріоритетом України і ми вдячні Німеччині за підтримку у цій сфері. Сподіваємось, що поглиблення співпраці допоможе Україні зміцнити енергетичну стійкість. Також сподіваємось на активну співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, який має чи не найбільші перспективи для посилення економічного зростання», – зазначила Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, перспективним для співпраці є сектор критичних матеріалів. Зокрема, Україна має корисні копалини та ресурс для виробництва скла, тож зацікавлена в інвестиціях у цю сферу.

Крім того, Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки висловила вдячність німецькій стороні за готовність створювати стимули для бізнесу для поглиблення економічних зв’язків між Україною та Німеччиною.

Українська сторона висловила вдячність німецьким донорам за послідовну технічну та фінансову підтримку українського бізнесу та економічного розвитку країни – GIZ, BMZ, KfW, DEG, Sparkassenstiftung.

Мануела Швезіг підкреслила, що Німеччина готова й надалі підтримувати і супроводжувати Україну на шляху інтеграції до ЄС. Також вона анонсувала спільні заходи для посилення економічної співпраці на рівні регіонів.