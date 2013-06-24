Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Сторони обговорили наслідки останніх російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури та допомогу британської сторони у відновленні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ворожі атаки протягом березня - квітня цього року завдали значно більшої шкоди нашій енергетиці, ніж у 2022 - 2023 роках. Ситуація досить складна, втрати становлять понад 7 ГВт потужності», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко розповів, що наразі ворог зосередив атаки здебільшого на об’єкти генерації. Також атаковано і газову інфраструктуру.

«Щоб захистити ці об’єкти нам потрібно більше систем протиповітряної оборони», - наголосив очільник Міненерго.

Міністр зауважив, що для відновлення об’єктів, які були пошкоджені ворогом, залучається обладнання від міжнародних партнерів.

Він ознайомив пана посла з потребами українського енергосектору, наголосивши на важливості отримання вже виробленого устаткування у найстисліші строки.

«Ми шукаємо шляхи, як максимально наростити генерацію і розосередити її по країні. Ключовими напрямками для досягнення цієї мети є встановлення газових турбін, газопоршневих установок та потужних генераторів», - зазначив він.

Сторони обговорили можливість залучення британських компаній для надання відповідного устаткування українському енергосектору та механізми його фінансування.

Мартін Гарріс запевнив, що Велика Британія буде і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором і, зокрема, продовжувати допомогу енергосектору.

Очільник Міненерго своєю чергою подякував Великій Британії за надану підтримку, зокрема вже внесені до Фонду підтримки енергетики України 27,5 млн євро, а також 81 вантаж енергетичного обладнання загальною вагою 1 250 тонн, серед якого понад 850 резервних електростанцій, комплектування до генераторів, газове обладнання та понад 4 400 габіонів.