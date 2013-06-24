Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань протиповітряного захисту критичної інфраструктури та функціонування енергетичної системи Харківської області. Участь у заході, зокрема, взяли: Міністр енергетики України Герман Галущенко, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, представники енергетичної галузі області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Учасники наради обговорили наслідки російських обстрілів для енергогенеруючих потужностей та ситуацію з електропостачанням області, а також узгодили плани відновлення енерговиробництва та зведення капітальних захисних споруд.
Крім того, обговорювалася організація нової схеми захисту Харкова з повітря із залученням додаткових засобів ППО.