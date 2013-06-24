Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральною директоркою Міжнародної організації з міграції Емі Поуп, яка перебувала цими днями в Україні. Глава держави подякував їй за візит, який вона розпочала з Миколаєва й Одеси, і привітав з нещодавнім вступом на посаду.

«Вдячні МОМ за допомогу українським родинам, передусім із житлом. Це першочерговий пріоритет для тих, хто через війну втратив частину свого життя. Розраховуємо на вашу подальшу підтримку», — сказав Володимир Зеленський.