Для забезпечення стабільності енергосистеми важливо відновити максимально можливу кількість пошкоджених енергооб’єктів. Про це зазначив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, енергетики мають чіткі плани щодо відновлення пошкодженої генерації.

«Зрозуміло, що до осінньо-зимового періоду все відремонтувати не вдасться. Нагадаю, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину з об’єктів розраховуємо відновити до зими», – зазначив він.

Також голова Держенергонагляду наголосив, що для стабільності енергосистеми має велике значення ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами.

«Споживачі можуть безпосередньо впливати на цей фактор. Наприклад, за можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води. Також можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження. Загалом це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень», – зауважив Руслан Слободян.