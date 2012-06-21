Уже не вперше піднімаємо це питання, але сподіваємося на відповідальність і здоровий глузд народних депутатів. Нехай не тих, які ініціюють антинародні законопроєкти, але тих, хто візьме на себе відповідальність за збереження здорової нації і її достойного життя. Проблема має бути вирішена на законодавчому рівні найближчим часом, бо людські хвороби не чекатимуть на закінчення карантину.

17 вересня за ініціативи профспілок та громадських організацій людей з інвалідністю відбувся круглий стіл, на якому представники державних органів підтримали ініціативу поновлення видатків Фонду соціального страхування України (ФССУ) на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

Наразі керівництво ФССУ звернулося з офіційними листами до голови Верховної Ради та членів Комітету з питань бюджету, аби на черговому засіданні вони розглянули та схвалили поправки, які пропонують закріпити в законі, представники застрахованих осіб, а саме профспілок, громадських об’єднань, та представників Правління та Виконавчої дирекції ФССУ, які обґрунтують необхідність відновлення реабілітації.

З квітня 2020 року на виконання Закону № 553-IX ФCCУ призупинив здійснення фінансування за статтями витрат на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм, на санаторно-курортне лікування, на лікарські засоби та вироби медичного призначення, на додаткове харчування, спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд. Працюючі особи під час тимчасової непрацездатності з важкими патологічними станами, такими як після перенесених інсультів, інфарктів, операцій на серці, після оперативних втручань тощо не можуть скористатися своїм правом на відновлення здоров’я, закріпленого Законом

№ 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Вирішення проблеми залежить від малого ‒ потрібно схвалити поправки, подані народним депутатом України, який є членом Комітету з питань бюджету, та відповідально поставитись до питання відновлення реабілітації під час голосування за законопроєкт № 3692. Це дозволить уникнути збільшення навантаження на держбюджет 2021 року, зменшити соціальну напругу та збільшити довіру до державних органів з боку громадян України та застрахованих осіб, які постраждали від цієї законодавчої ініціативи.

Важливо розуміти, що відновлення реабілітації не потребує видатків з держбюджету – кошти передбачені бюджетом ФССУ, а саме сформовані з ЄСВ, які сплачують роботодавці.

У бюджеті ФССУ 2020 року на всі вищезазначені видатки було передбачено

905 млн грн. За період січень ‒ квітень 2020 року профінансовано послуг лише на суму 171 млн грн, економія коштів за період квітень – жовтень становить

409 млн грн.

За підрахунками ФССУ обсяг коштів для фінансування необхідних витрат на період жовтень-грудень 2020 року становить 236 млн грн. На рівні держави ця сума не є стратегічною, до того ж, вона закладена у бюджеті ФССУ, проте вона стратегічно важлива для життя десятків тисяч простих українців, які потребують лікування. Інсульт, інфаркт, цукровий діабет, хвороби шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, травми опорно-рухового апарату не чекатимуть, поки відмінять карантин, та не відступлять на час пандемії. У складних умовах усім нам потрібно розуміти, що кинувши всі сили на нову хворобу, ми залишили відкритим великий фронт, на якому лютує не менш страшний ворог.

У 2020 році реабілітацію після важких хвороб не отримали 40 тисяч осіб, у тому числі з інвалідністю. За даними експертів, відсутність вчасної реабілітації як одного з важливих етапів лікування призводить до підвищення рівня інвалідизації, збільшення звернень за лікарняними листами. Така ситуація, в свою чергу, підвищить потребу страхових виплат по лікарняних та тимчасовій втраті працездатності, збільшить фінансове навантаження на бюджет у наступному році.

У висновку до законопроєкту Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України звертає увагу на доцільність розширення переліку напрямів здійснення видатків ФССУ на страхові виплати та поновлення найближчим часом здійснення витрат, передбачених законодавством про відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Позбавлення права на гарантовану Конституцією соціальну допомогу підвищує соціальну напругу в суспільстві, формує громадську думку про економію держави на здоров’ї нації та знижує рівень довіри до органів державної влади. Так, зокрема, зростає кількість скарг від застрахованих осіб та громадських організацій, де йдеться про готовність розпочати безстрокову акцію протесту під стінами профільних комітетів та міністерств, якщо держава не реагуватиме на їхні проблеми.

Володимир САЄНКО,

голова правління Фонду

соціального страхування України