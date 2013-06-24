Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та перша леді Олена Зеленська провели зустріч з амбасадорами Всеукраїнської програми ментального здоров’я. До команди амбасадорів, яку ініціювала перша леді, увійшли відомі представники шоу-бізнесу, підприємці, лідери громадської думки. Їхня місія — формувати в українському суспільстві культуру піклування про ментальне здоров’я, власне і тих, хто поряд.

«У всьому світі дедалі більшої уваги приділяють ментальному здоров’ю. В Україні ситуація особлива: вже понад рік наша країна перебуває у стані повномасштабної війни. Прогнозуємо, що її наслідки відчують на собі майже 15 мільйонів українців. Однак важливо розуміти, що приблизно 80% проблем психічного здоров’я можна розв’язати через самовиявлення, самодіагностику і самодопомогу. Це дає змогу запобігти прогресуванню хвороб, які пов’язані із психічним здоров’ям, а також фізичним хворобам, спровокованим змінами психічного стану. Тому ми активно працюємо, щоб сприяти формуванню в нашому суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я, показати людям інструменти, які допоможуть дбати про власний внутрішній стан і стан близьких, бути уважнішими одне до одного», — зазначив Віктор Ляшко.

Саме тому надважлива роль амбасадорів, які можуть стати провідниками ідей програми, вести просвітницьку діяльність, популяризувати в суспільстві навички й техніки самодопомоги, мотивувати громадян чесно відповідати собі на запитання «Ти як?» і за необхідності шукати допомоги, не відкладаючи це на «після перемоги».

«Треба, щоб українці знали: біль — це не те, чого варто соромитися чи приховувати. Бути «не ок» — це теж нормально. Говорити про це, шукати допомоги не просто правильно, а й відповідально і щодо себе, і щодо тих, хто поряд», — сказала Олена Зеленська.

МОЗ нагадує, що в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я розпочалася комунікаційна кампанія, мета якої — сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я, показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про внутрішній стан.