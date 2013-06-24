У понеділок міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у Києві свого литовського колегу Кястутіса Будріса, який уже вчетверте відвідує нашу країну з візитом.

«Дякую за ваш візит сміливості та солідарності попри постійні російські обстріли. Це свідчення непохитної підтримки України з боку Литви», — зазначив Андрій Сибіга.

Глава МЗС України акцентував на тому, що безпека нашої країни, Литви, держав Балтії та всієї Європи неподільна. Сторони скоординували кроки для прискорення інтеграції України в ЄС і НАТО напередодні засідання Євроради та саміту Альянсу в Гаазі.

Андрій Сибіга відзначив активну участь литовської сторони у відновленні України та заявив, що Київ розраховує на приєднання Литви до коаліції укриттів цивільного захисту, яку нещодавно започаткували Україна та Фінляндія. Міністр додав, що українська сторона очікує на участь Литви в Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі.

Глава МЗС наголосив, що операція «Павутина» вкотре показала світові, на що здатна Україна. Міністр назвав операцію активним захистом України від агресії та терору. Він заявив, що Україна завдає удари з ювелірною точністю, спрямовуючи їх тільки проти законних військових цілей.

«Допоки росія відмовляється припиняти вогонь та згортати агресію, допоки вона б’є по цивільних, ми систематично й ефективно позбавлятимемо росію засобів терору», — зазначив міністр.

Він заявив, що кожен знищений російський військовий завод, аеродром, склад чи літак — це знищені засоби вбивства, які рф більше не зможе застосувати ані проти українців, ані проти громадян інших країн.

«Україна втілює далекоглядну та ефективну політику, спрямовану на зменшення російської загрози для всієї євроатлантичної спільноти. Ми потребуємо твердої підтримки цих дій», — зауважив глава МЗС. Він наголосив, що має бути чітке розуміння та усвідомлення в іноземних столицях, що Україна не програє, а росія не виграє.

Міністр нагадав, що Україна прагне миру, як жодна інша країна. Однак росія досі не відповіла на конструктивні пропозиції України, передані перед стамбульською зустріччю. Натомість вона кинула на стіл у Стамбулі список ультиматумів. Це вкотре доводить необхідність посилення тиску на росію й тих, хто допомагає їй вести цю війну.

«18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має завдати удару по російській енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору та схемам обходу санкцій», — наголосив глава МЗС.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність литовському народові та уряду за підтримку українців, зокрема за військову допомогу на понад 800 мільйонів євро, співлідерство в коаліції з розмінування, а також участь у коаліціях артилерії, ППО, дронів, РЕБ та ІТ.

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом обговорив довгострокову підтримку України та розбудову оборонно-промислового партнерства.

«Окреслили наші пріоритети: спільні проєкти щодо протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів», — зазначив Рустем Умєров. Він нагадав, що Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Сторони обговорили подальше розширення співпраці в deep strike. Також говорили про перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.

Представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.

«росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню — навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру. Вдячний Литві — уряду, парламенту та всьому народу — за тверду підтримку України. Разом сильніші», — резюмував міністр оборони України.

Джерела: Міністерство закордонних справ

Міністерство оборони