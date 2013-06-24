Від початку військової агресії російської федерації українці, які були змушені змінити місце проживання, можуть отримувати первинну медичну допомогуза місцем фактичного перебування, без декларацій та направлень. Первинну меддопомогу надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Проте для того, щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу, направлення, як і раніше, є необхідним.

Відповідаємо на найпоширеніші питання щодо направлень.

Які лікарі можуть виписувати направлення?

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих, коли вважають за потрібне залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію.

Щоб отримати послугу за направленням в межах Програми медичних гарантій, пацієнт має звернутися з ним до закладу, який має договір з Національною службою здоров‘я України (НСЗУ).

Чому на телефон прийшло тільки одне направлення, якщо лікар призначив кілька досліджень?

Під час створення направлення в електронній системі охорони здоровʼя лікар вказує медичну послугу, яку потрібно надати пацієнту. Це може бути як одна послуга, так і група послуг, що стосуються однієї проблеми. Наприклад, консультація та дослідження або декілька процедур. Таке направлення буде груповим і матиме один номер. Направлення являє собою 16-значний код, що складається з цифр та літер.

Саме такий номер отримує пацієнт на свій телефон у вигляді повідомлення. Його потрібно надавати під час кожного візиту до спеціалістів, доки пацієнт не отримає всі зазначені в направленні послуги.

Хто може бачити направлення пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя?

Направлення конкретного пацієнта може бачити лікар, який його створив, і лікар, який його виконав, тобто закрив.

Винятком є направлення на лабораторну діагностику, яке може закрити не тільки лікар, а й середній медичний персонал закладу, де проводилась лабораторна діагностика.

Сімейний лікар має доступ до медичної історії пацієнта за його згодою, у тому числі до виписаних і погашених направлень.

Чи потрібно пацієнту отримувати кожний раз направлення до вузького спеціаліста, якщо він у нього спостерігається?

Направлення до лікуючого лікаря, у якого спостерігається пацієнт, щоразу отримувати не потрібно.

Якщо пацієнт з якихось обставин вирішив звернутися до іншого закладу, він має отримати нове направлення у сімейного лікаря або лікаря, який його направив.

Чи може лікар виписати паперове направлення?

На час дії воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові направлення. Тобто якщо у лікаря відсутній інтернет чи електроживлення й, відповідно, немає доступу до електронної системи охорони здоровʼя, він все одно має можливість направити пацієнта на необхідні медичні послуги.

Заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів як з електронними, так і з паперовими направленнями.