«Хто обігріватиме Смілу?» — із таким заголовком 20 жовтня цього року «Урядовий кур’єр» надрукував кореспонденцію, в якій ішлося про те, що початок опалювального сезону жодним чином не позначився на великій частині жителів міста, які й досі змушені жити в холодних квартирах. Про те що в Смілі оголосили надзвичайний стан, бо нема опалення у більшості житлових будинків, ішлося у повторному виступі нашої газети від 3 листопада. Однак ми знову змушені повертатися до цієї теми, адже майже 70-тисячне місто лихоманить від холодних батарей, безвідповідальності міської влади й постачальників теплової послуги.
Хоч 11—12 листопада у холодних квартирах, школах, дитсадках та лікарні тепло на короткий час таки з’явилося. Як повідомляв виконувач обов’язків міського голови Віктор Федоренко, на вихідні йому разом з ветеранами АТО вдалося увімкнути майже всі котельні, крім чотирьох, системи яких не було заповнено водою. Однак потім тепло знову… відімкнули: як пояснили, Черкасигаз перекрив газопостачання «через самовільне включення котелень». Люди змушені були вийти на вулиці, щоб заявити протест і нагадати про бездіяльність відповідних структур.
Міська рада Сміли надіслала звернення про ситуацію, яка склалася в місті, Прем’єр-міністру Володимирові Гройсману. У ньому йдеться про те, що ТОВ «Сміла Енергоінвест», один із надавачів послуг з теплопостачання у Смілі, накопичило з 2010 року «непомірно великий борг» перед НАК «Нафтогаз України». Упродовж опалювальних сезонів попередніх років ТОВ «Сміла Енергоінвест» неодноразово примусово припиняло транспортування природного газу до котелень міста, внаслідок чого багатоквартирні житлові будинки залишалися з холодними стінами.
«Станом на листопад 2017 року сумарна заборгованість ТОВ «Сміла Енергоінвест» за газ, використаний для виробництва теплової енергії, перед НАК «Нафтогаз України» становить 90 997 085 гривень. У зв’язку з наявністю заборгованості НАК «Нафтогаз України» не надала номінації на природний газ для початку опалювального сезону в місті Сміла», — зазначили депутати. Нині ТОВ «Сміла Енергоінвест» намагається перекласти накопичену заборгованість за спожитий природний газ на Смілянську міську раду як власника комунального майна, хоч бюджетні установи міста здійснили попередню оплату за послуги з теплопостачання за листопад на суму 2 577 000 грн.
16 листопада депутати міської ради через зрив теплопостачання проголосували за відставку виконувача обов’язків міського голови Віктора Федоренка. Понад половина котелень, які подають тепло в оселі смілян, досі не запрацювали.
Цими днями віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час форуму місцевого самоврядування заявив, що звернення про неналежну підготовку до опалювального сезону щодо посадових осіб Шепетівки, Сміли, Славутича й Коцюбинського буде передано до Генеральної прокуратури.