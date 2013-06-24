Деякі посади у Міністерстві у справах ветеранів України відтепер, у разі їх вакантності можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідний Указ “Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017” підписав Президент Володимир Зеленський.

“Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти”, — повідомила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.