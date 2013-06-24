Українська економіка, попри війну та всі виклики, має високу інвестиційну привабливість, враховуючи зацікавленість приватного сектору. Це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на бізнес-конференції Rebuild Ukraine, що відбулася за участі віцепрем’єр-міністра, міністра фінансів Канади Христі Фріланд.

«Зрозуміло, що процес відбудови нашої країни потрібно починати просто зараз. Це наш шанс зберегти життя та здоров’я українців і підтримати стійкість нашої економіки вже сьогодні», — наголосив очільник українського уряду. За його словами, кожна відбудова розпочинається з інвестицій. Тож для України пріоритетні такі напрями: сектор безпеки та ВПК, аграрний сектор, енергетика, IT-сектор, нова інфраструктура та проєкти відновлення.

«І найголовніше. Україна на шляху до того, щоб у майбутньому стати частиною ЄС. Найбільше в майбутньому виграють ті, хто першим інвестує в нашу країну. Страхування військових ризиків викликає найбільший інтерес у потенційних інвесторів. Україна над цим працює. Зокрема, Світовий банк готовий підтримувати інвестиції в українську економіку», — зауважив Денис Шмигаль.